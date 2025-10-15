На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финляндия присоединится к программе по закупке американского оружия для Украины

Финляндия начнет закупать у США оружие для Украины в рамках инициативы PURL
Shutterstock

Финляндия примет участие в реализации программы «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL), предполагающей закупку у США оружия для последующей поставки Украине. Об этом заявил в среду финский министр обороны Антти Хяккянен, его слова приводит агентство EFE.

«Мы знаем, что эта инициатива важна для Украины. Всем европейским странам следует участвовать в этой программе», — отметил он.

Отмечается, что министр не уточнил какую сумму в Хельсинки готовы выделить на эти нужды. По его словам, более подробно финские власти расскажут об инициативе лишь через несколько недель.

24 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании. Трамп выразил мнение, что подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Ранее норвежский профессор заявил о попытках продать Украине несуществующее оружие.

