Лавров: Европа хочет, чтобы конфликт на Украине стал «войной Трампа»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Евросоюза хотят превратить конфликт на Украине в «войну [президента США Дональда] Трампа». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Европейцы хотят, чтобы война стала «войной Дональда Трампа». Это для них прямо бальзам на душу», — поделился Лавров.

Он пояснил, что желание стран Евросоюза втянуть Трампа в российско-украинский конфликт обусловлено принципом «круговой поруки» — они хотят поделить ответственность.

Также страны ЕС пытаются найти способ конфисковать российские замороженные активы. При этом президент Франции Эммануэль Макрон выступает против этого.

Накануне норвежское издание Steigan сообщало, что Европа рискует оказаться в хаосе после окончания конфликта на Украине из-за продолжения военной и финансовой помощи Киеву.

24 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании. Трамп выразил мнение, что подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Ранее сообщалось, что Финляндия присоединится к программе по закупке американского оружия для Украины.