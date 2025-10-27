Украина ударами по России стремится вызвать «российское возмездие» и тем самым провоцирует Европу вступить напрямую в украинский конфликт. Об этом в соцсети X заявил ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Они (Украина. — «Газета.Ru») пытаются спровоцировать масштабное российское возмездие, чтобы втянуть «коалицию шиллинга» (Coalition of the Shilling) в эту войну», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Евросоюза, в свою очередь, хотят превратить конфликт на Украине в «войну [президента США Дональда] Трампа».

Он пояснил, что желание стран Евросоюза втянуть Трампа в российско-украинский конфликт обусловлено принципом «круговой поруки» — они хотят поделить ответственность.

Ранее сообщалось, что Финляндия присоединится к программе по закупке американского оружия для Украины.