На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе раскрыли долгосрочную стратегию Украины по втягиванию Запада в конфликт

Аналитик Кошкович: Киев провоцирует Запад активнее участвовать в конфликте
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Украина ударами по России стремится вызвать «российское возмездие» и тем самым провоцирует Европу вступить напрямую в украинский конфликт. Об этом в соцсети X заявил ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Они (Украина. — «Газета.Ru») пытаются спровоцировать масштабное российское возмездие, чтобы втянуть «коалицию шиллинга» (Coalition of the Shilling) в эту войну», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Евросоюза, в свою очередь, хотят превратить конфликт на Украине в «войну [президента США Дональда] Трампа».

Он пояснил, что желание стран Евросоюза втянуть Трампа в российско-украинский конфликт обусловлено принципом «круговой поруки» — они хотят поделить ответственность.

Ранее сообщалось, что Финляндия присоединится к программе по закупке американского оружия для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами