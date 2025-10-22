Блэкаут на Украине, атака на Дагестан и Мордовию: Москва и Киев обменялись ударами

Украинская армия применила новые беспилотники с иностранными обозначениями для атак на Махачкалу. В результате ударов в столице Дагестана повреждены предприятие и коммерческие объекты. Еще один завод атакован в Мордовии. Российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины, большинство регионов осталось без электроснабжения. В Киеве обломок БПЛА повредил дом депутата Верховной рады. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки на Махачкалу и Мордовию

Вооруженные силы Украины атаковали Махачкалу беспилотниками нового типа с иностранными обозначениями, пишет Life со ссылкой SHOT.

«Ранее подобные БПЛА не использовались для атак вглубь территории РФ. Дроны такого типа проводили атаки лишь по приграничным регионам — Белгородской, Брянской и Курской областям, — говорится в публикации.

За основу новых дронов могли взять беспилотник «Чаклун» (в переводе с украинского — «Колдун»), способный пролетать до 900 км. В частности, ВСУ уже применяли его для атак по Ижевску в Удмуртии.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, БПЛА атаковали одно из предприятий, органы власти работают в режиме оперативного штаба. По информации Baza, дроны также ударили по строящемуся торговому центру. Источник ТАСС заявил о повреждении нескольких коммерческих объектов. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Еще одно предприятие в результате атаки украинских беспилотников получило повреждения в Мордовии, заявил глава региона Артем Здунов. Сейчас на месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства.

С 7:00 до 11:00 мск над Дагестаном сбили восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. О перехвате беспилотников над Мордовией оборонное ведомство не сообщало.

За ночь над российскими регионами уничтожили 33 украинских БПЛА самолетного типа, часть из них долетела до Псковской (три БПЛА) и Ленинградской областей (четыре БПЛА).

На фоне ночных атак БПЛА в аэропортах Краснодара, Калуги, Пензы, Пскова, Ярославля, Владикавказа, Грозного и Махачкалы вводились ограничения.

Массированный удар по Украине

Российские войска ночью и утром нанесли массированный удар по территории Украины. По словам президента Владимира Зеленского, в основном были атакованы объекты энергетики.

«Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области», — отметил он в Telegram-канале.

Издание «Зеркало недели» писало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, где расположена крупная ГЭС, но удары по ней официально не подтверждались. В Запорожье атакована Днепрогэс , значительно разрушен энергообъект ДТЭК в Одесской области, в Полтавской области повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности. Кроме того, энергетическая и портовая инфраструктура повреждена в Измаиле Одесской области.

По предварительной информации, ракетный удар пришелся и по Трипольской ТЭС — самой мощной электростанции в Киевской области, пишет «Страна.ua».

Также взрывы произошли в столице Украины. По информации SHOT, в Киеве поражены ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и аэродром Васильков. Кроме того, возникли несколько пожаров, сообщил мэр Виталий Кличко. Сейчас в Киеве действуют экстренные отключения электроэнергии и временно понижено давление в системе водоснабжения.

Депутат Верховной рады Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что в результате ночной атаки пострадал ее дом. По словам нардепа, в здание попал обломок БПЛА, она в этот момент находилась с детьми в ванной.

После массированных ударов в большинстве регионов Украины действуют аварийные отключения электроэнергии, «самой сложной» остается ситуация в Сумской и Черниговской областях, сообщает «Укрэнерго». Кроме того, начались задержки поездов, обесточены некоторые участки железной дороги.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что главными целями сегодняшнего удара ВС России стали ГЭС и ТЭЦ.

«Нам выбивают электричество. Систематически. Защиты энергетических объектов нет. Ее просто не построили», — написал он в Telegram-канале.

По информации Mash, российские войска применили ракетные комплексы «Искандер», беспилотники «Герань-2» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Минобороны РФ пока не комментировало сообщения о массированной атаке на Украине.