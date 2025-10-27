На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе оценили вероятность скорого краха России

Боуз: на Западе распространено мнение о скором крахе России, но это миф
Shutterstock

На Западе популярно мнение, что Россия скоро окажется на грани краха и будет умолять представителей Европы и США о срочном урегулировании конфликта на Украине, однако это миф. Об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Любые заблуждения в Европе или США о том, что Россия сейчас упадет на колени и будет умолять об урегулировании, — это всего лишь заблуждения», — заявил он.

По мнению Боуза, в случае продолжения давления на Россию со стороны США боевые действия могут только расшириться, «например, на Одессу».

21 октября ирландский журналист заявил, что сражение за Красноармейск «приближается к своему апогею». Как он отметил, командование ВСУ бросило значительную часть своих сил на удержание этого населенного пункта. Несмотря на это, украинские формирования потерпят поражение и потеряют контроль над городом, уверен Боуз.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что украинские войска уже не в силах сдерживать наступление ВС России, которые наращивают темпы продвижения в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее журналист Боуз назвал Каллас обманщицей после слов об Украине.

