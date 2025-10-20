Украинские войска уже не в силах сдерживать наступление ВС России, которые наращивают темпы продвижения в зоне специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Люди упускают из виду тот факт, что Россия уже выиграла этот конфликт. В Донбассе сейчас все начало продвигаться таким темпом, который раньше казался невозможным или маловероятным. <…> Но теперь русские добиваются успехов», — подчеркнул он.

По словам Макговерна, большую роль в ускорении продвижения играют беспрецедентные по масштабам удары ракетами и БПЛА по позициям ВСУ, украинским складам и военно-промышленным объектам.

Накануне украинско-канадский политолог Оттавского университета Иван Качановский заявил, что на Западе говорят, что Украина побеждает в конфликте, хотя ВС РФ продвигаются вперед и готовятся взять под контроль сразу несколько городов в зоне СВО. По его словам, речь идет о Красноармейске, Мирнограде, Константиновке, Северске и Купянске.

Ранее Пушилин сообщил о прорыве многоуровневой обороны ВСУ у Новопавловки.