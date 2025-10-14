На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналист Боуз назвал Каллас обманщицей после слов об Украине

Журналист Боуз обвинил Каллас во лжи после ее слов о преимуществе ВСУ
true
true
true
close
Global Look Press

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что преимущество в конфликте с РФ якобы перешло на сторону Украины, такое высказывание делает ее «главной обманщицей». Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Серьезно? Вооруженные силы Украины отступают на всех фронтах», — написал он.

Боуз напомнил, что из украинской армии дезертировали около 330 000 человек, а экономическая и демографическая ситуации в стране оставляют желать лучшего.

Накануне Кая Каллас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой поддержала возможное решение президента США предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

13 октября Каллас прибыла с визитом в Киев.

До этого Каллас призвала послать России «четкий сигнал» о том, что она «просчиталась» в конфликте на Украине. Согласно ее утверждению, у Российской Федерации якобы «скоро возникнут проблемы».

Ранее глава дипломатии ЕС назвала свое видение «победы» Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами