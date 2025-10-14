Журналист Боуз обвинил Каллас во лжи после ее слов о преимуществе ВСУ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что преимущество в конфликте с РФ якобы перешло на сторону Украины, такое высказывание делает ее «главной обманщицей». Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Серьезно? Вооруженные силы Украины отступают на всех фронтах», — написал он.

Боуз напомнил, что из украинской армии дезертировали около 330 000 человек, а экономическая и демографическая ситуации в стране оставляют желать лучшего.

Накануне Кая Каллас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой поддержала возможное решение президента США предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

13 октября Каллас прибыла с визитом в Киев.

До этого Каллас призвала послать России «четкий сигнал» о том, что она «просчиталась» в конфликте на Украине. Согласно ее утверждению, у Российской Федерации якобы «скоро возникнут проблемы».

Ранее глава дипломатии ЕС назвала свое видение «победы» Украины.