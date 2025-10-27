Аксенов заявил, что без бензина Крым не останется

Аксенов: Крым не останется без бензина, все проблемные вопросы прорабатываются

Крым не останется без бензина, власти региона взаимодействуют с Москвой по этому вопросу, прорабатывается вопрос о фиксации цен на заправках. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Без бензина Крым не останется. Мы работаем в тесном взаимодействии с федеральными властями, с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым», — подчеркнул он.

По словам Аксенова, сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения населения топливом: прорабатываются проблемные вопросы, ведутся переговоры с нефтетрейдерами о фиксации цен, увеличивается количество АЗС.

Кроме того, социальные объекты, общественный транспорт, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются бензином в полном объеме, подчеркнул он.

«Уверен, что в ближайшее время проблема будет решена», — подытожил Аксенов.

Глава региона напомнил, что актуальная информация о наличии топлива на АЗС Крыма публикуется на официальном портале правительства и сайте регионального министерства топлива и энергетики.

Глава правительства региона Юрий Гоцанюк заявил, что продажа топлива на АЗС в Крыму с 26 октября будет производиться без ограничений, топливо реализуется на 270 заправках.

25 сентября глава Крыма заявил, что в регионе есть проблемы с топливом в связи со снижением объема производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

Ранее власти РФ заявили о контролируемой ситуации с бензином.