На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аксенов заявил, что без бензина Крым не останется

Аксенов: Крым не останется без бензина, все проблемные вопросы прорабатываются
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Крым не останется без бензина, власти региона взаимодействуют с Москвой по этому вопросу, прорабатывается вопрос о фиксации цен на заправках. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Без бензина Крым не останется. Мы работаем в тесном взаимодействии с федеральными властями, с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым», — подчеркнул он.

По словам Аксенова, сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения населения топливом: прорабатываются проблемные вопросы, ведутся переговоры с нефтетрейдерами о фиксации цен, увеличивается количество АЗС.

Кроме того, социальные объекты, общественный транспорт, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются бензином в полном объеме, подчеркнул он.

«Уверен, что в ближайшее время проблема будет решена», — подытожил Аксенов.

Глава региона напомнил, что актуальная информация о наличии топлива на АЗС Крыма публикуется на официальном портале правительства и сайте регионального министерства топлива и энергетики.

Полное интервью читайте на сайте «Газеты.Ru».

Глава правительства региона Юрий Гоцанюк заявил, что продажа топлива на АЗС в Крыму с 26 октября будет производиться без ограничений, топливо реализуется на 270 заправках.

25 сентября глава Крыма заявил, что в регионе есть проблемы с топливом в связи со снижением объема производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

Ранее власти РФ заявили о контролируемой ситуации с бензином.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами