В российском регионе сняли ограничения на продажу топлива

Гоцанюк: ограничения на продажу топлива сняли в Крыму
Константин Михальчевский/РИА Новости

Продажа топлива на АЗС в Крыму с 26 октября будет производиться без ограничений, топливо реализуется на 270 заправках. Об этом сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

«На 270 автозаправочных станциях Республики Крым топливо реализуется свободно — без ограничений и лимитов», — написал он.

На сайте министерства топлива и энергетики Крыма по состоянию на 26 октября добавлены разделы с актуальной информацией по топливу: реализация топлива на АЗС за наличный расчет производится на 270 АЗС, в списках указываются заправки во всех городах полуострова.

24 сентября газета «Известия» писала, что в некоторых российских регионах автозаправочные станции стали ограничивать объемы отпуска бензина.

Так, некоторые сети были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 литров на посетителя. Также стало известно, что количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов – это около 1,6% от всех АЗС в стране.

25 сентября глава Крыма заявил, что в регионе есть проблемы с топливом в связи со снижением объема производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

Ранее власти РФ заявили о контролируемой ситуации с бензином.

