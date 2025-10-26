На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В конгрессе рассказали, сколько может продлиться шатдаун правительства США

Конгрессвумен Луна: шатдаун правительства США может продлиться до конца ноября
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Прекращение работы правительственных учреждений США может продлиться до конца ноября. Об этом в эфире Fox News рассказала конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

«Я слышала, что мы, возможно, не вернемся до Дня благодарения или даже позже», — заявила Луна.

День благодарения в США празднуется в четвертый четверг ноября. В 2025 году праздник выпадает на 26 ноября.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что продолжение шатдауна в США может привести к серьезным перебоям в работе американских аэропортов.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

По словам главы национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, если остановка работы правительства продолжится, то еженедельные потери американского ВВП могут составить $15 млрд.

Ранее Трамп побил рекорд по продолжительности шатдаунов.

