В США спрогнозировали потери ВВП при продолжении шатдауна

Если остановка правительства продолжится, то еженедельные потери ВВП могут составить $15 млрд. Об этом заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет в интервью телеканалу CNN.

«Если президент решит, что переговоры никуда не ведут, тогда начнутся сокращения, но все надеются, что с понедельника у нас будет новое начало, демократы увидят, что здравый смысл — это избежать сокращений, потерь для ВВП в $15 млрд в неделю, если правительство остановится», — сказал глава совета.

Хассет добавил, что сокращений удастся избежать, если демократы разумно подойдут к вопросу согласования бюджета в сенате.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения.

Самый продолжительный шатдаун в истории США длился 35 дней и пришелся на первый срок администрации Дональда Трампа. Несмотря на контроль Республиканской партии над обеими палатами, минимальное большинство и отсутствие полного внутрипартийного единства сохраняют риск прекращения работы правительства.

Ранее американист оценил ситуацию в США после шатдауна.