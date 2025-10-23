Трамп побил рекорд по продолжительности шатдаунов

Общая продолжительность шатдаунов при президентстве Дональда Трампа в Соединенных Штатах побила исторический рекорд и достигла 57 дней. Об этом сообщает портал Axios.

На первом сроке Трампа также объявляли частичную приостановку работы правительства; она продолжалась 36 дней. Текущий шатдаун продолжается уже 21 день.

Предыдущий рекорд принадлежал 39-му президенту США Джимми Картеру. При его правлении правительство приостанавливало работу пять раз за четыре года, суммарно — на 56 дней. Третье место занял Билл Клинтон. Во время его президентства было два шатдауна, которые продлились 26 дней.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

По словам главы национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, если остановка работы правительства продолжится, то еженедельные потери американского ВВП могут составить $15 млрд.

Ранее сообщалось, что миллионы американцев могут лишиться продовольственной помощи из-за шатдауна.