ТАСС: Луна заявила о возможности своего визита в Россию

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна не исключила, что отправится с визитом в Россию вместе с делегацией американских законодателей. Об этом сообщает ТАСС.

«Полагаю, на горизонте определенно есть такая возможность, и если нас пригласят, мы направимся туда», – заявила Луна, отвечая на вопросы журналистов после встречи со спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Как отмечается, Луна ранее заявила о том, что она ждет возможности возглавить делегацию американских законодателей для встречи с членами Федерального собрания Российской Федерации.

26 октября российская делегация встретилась с Луной, в рамках встречи конгрессвумен выступила за диалог о мире и торговле с Россией. По ее мнению, Соединенным Штатам следует использовать торговые возможности вместо поддержки неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

3 октября Луна заявила, что у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения.

Ранее Россия донесла до США информацию о состоянии ее экономики.