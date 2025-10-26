На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская делегация встретилась с конгрессвумен США

Глава РФПИ Дмитриев: российская делегация встретилась с конгрессвумен США Луной
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Российская делегация встретилась с членом палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Мы провели встречу с конгрессвумен Анной Луной вчера. Она высказалась за диалог с Россией», — сказал глава РФПИ.

25 октября Луна выступила за развитие диалога о мире и торговле с Россией. По ее мнению, Соединенным Штатам следует использовать торговые возможности вместо поддержки неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

3 октября эта конгрессвумен заявила, что у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения. Так она отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина о желании российской стороны восстановить с Вашингтоном полноформатные отношения.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не должна заигрывать с США.

