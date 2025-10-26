Глава РФПИ рассказал об обсуждении идеи о тоннеле между Россией и США

Глава РФПИ Дмитриев: идея о тоннеле между Россией и США обсуждается

Идея тоннеля между Россией и США обсуждается. Об этом на встрече с членом палаты представителей Соединенных Штатов от Республиканской партии Анной Паулиной Луной заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он не привел подробностей.

На этой неделе глава РФПИ заявил, что прежде чем реализовывать проект по строительству тоннеля между двумя странами, необходимо преодолеть политические противоречия.

По его словам, для строительства такого объекта есть множество экономических причин. В частности, этот тоннель может стать основой мирных отношений Москвы и Вашингтона.

19 октября Дмитриев на своей странице в соцсети Х объявил конкурс на лучшее ИИ-видео о тоннеле, который мог бы соединить Чукотку и Аляску.

Победителям обещают четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску — или же первый проезд через тоннель.

Спецпредставитель президента РФ также опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля под Беринговым проливом. Он заявил, что проект может быть реализован менее чем за восемь лет и позволит развивать совместные ресурсы двух стран. Его предварительная стоимость — не менее $8 млрд.

Ранее эксперт заявил, что туннель на Аляску не конкурент Северного морского пути.