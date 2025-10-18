Эксперт рассказал, что туннель на Аляску не конкурент Севморпути

Технологии для строительства туннеля между РФ и США есть, однако необходимым условием для проекта является создание инфраструктуры на территории обеих стран. Об этом заявил директор консалтинговой компании «S+консалтинг» Илья Грязнов, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что данный проект не станет конкурентом Северного морского пути.

«Но необходимым условием строительства и дальнейшей эксплуатации туннеля является разворачивание социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры с обеих сторон», — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал интересной идею создания туннеля между Россией и Аляской.

17 октября Дмитриев в соцсети Х выдвинул идею соединить континенты туннелем, который построят совместно Россия с Америкой. Он также предложил назвать этот туннель именами российского и американского лидеров.

По словам Дмитриева, РФПИ уже инвестировал и построил железнодорожный мост между Россией и Китаем. Теперь пришло время «сделать больше и впервые в истории человечества соединить Евразию и Северную Америку». Спецпредставитель российского президента уточнил, что, по его расчетам, подобное инфраструктурное сооружение обойдется в $65 млрд. Однако, если применить в строительстве современные технологии, стоимость объекта может упасть до $8 млрд.

Ранее Дмитриев анонсировал скорый саммит России и США.