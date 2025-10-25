Глава РФПИ рассказал, на каком этапе находится проект туннеля между РФ и США

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что проект туннеля между РФ и США в настоящее время изучается. Об этом сообщает CNN.

«Мы серьезно изучаем этот проект. Он достижим, это возможно сделать», — поделился Дмитриев.

Он уточнил, что прежде, чем реализовывать проект по строительству туннеля между двумя странами, необходимо преодолеть политические противоречия.

По словам Дмитриева, для строительства туннеля между РФ и США есть множество экономических причин. В частности, он может стать основой мирных отношений Москвы и Вашингтона.

19 октября Дмитриев на своей странице в соцсети Х объявил конкурс на лучшее ИИ-видео о тоннеле, который мог бы соединить Чукотку и Аляску.

Победителям обещают четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску — или же первый проезд через туннель, добавил Дмитриев.

До этого спецпредставитель президента РФ опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля под Беринговым проливом. Он заявил, что проект может быть реализован менее чем за восемь лет и позволит развивать совместные ресурсы двух стран. Его предварительная стоимость, не менее $8 млрд. Местные жители на Аляске считают, что тоннель будет востребован.

