Депутаты Госдумы встретятся с конгрессменами США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что депутаты Госдумы в скором времени проведут встречу с членами конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы провели встречу с конгрессвуман Анной Луной вчера. <...> Она подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Думы, которая будет организована в ближайшее время», — сказал Дмитриев.

До этого глава РФПИ заявил, что Москва, Вашингтон и Киев приближаются к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем.

Также он сказал, что прекращение огня на Украине не позволило бы разрешить ситуацию. По словам руководителя РФПИ, Россия хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.

Дмитриев также заявил, что любые попытки давления на Российскую Федерацию являются бессмысленными.

Ранее Песков назвал причину паузы в мирном урегулировании конфликта на Украине.