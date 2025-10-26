На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков назвал причину паузы в мирном урегулировании конфликта на Украине

Песков заявил, что мирное урегулирование на паузе из-за действий Украины
MGID360 TV/YouTube

Мирное урегулирование конфликта на Украине приостановлено из-за действий Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, украинская сторона не хочет переговорного процесса. Ее всячески сподвигают на это нежелание Европейский союз, отметил представитель Кремля.

«Мы видим, что Евросоюз буквально находится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы», — сказал он.

На этой неделе генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Москва, Вашингтон и Киев приближаются к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем. По его словам, прекращение огня на Украине не позволило бы разрешить ситуацию. Он отметил, что Российская Федерация хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.

Ранее Путин назвал украинский конфликт болью «для всех нас».

Переговоры о мире на Украине
