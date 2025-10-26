В столице Малайзии Куала-Лумпуре состоялась акция протеста на фоне визита Трампа

Акция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Малайзию состоялась в Куала-Лумпуре, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Видеозапись инцидента опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

26 октября группа людей собралась на площади Мердека на митинг под названием «Собрание против Трампа», чтобы выразить протест по поводу ситуации в Газе и подчеркнуть свою солидарность с Палестиной. Протестующие махали палестинскими флагами и скандировали лозунги.

Участники акции требуют «прекратить американский империализм», освободить сектор Газа и «вернуть Трампа домой», передает агентство.

Как отмечается, в целях обеспечения порядка на мероприятии прибыли полицейские. Изначально планировалось провести митинг в парке Ампанг, расположенном напротив места проведения саммита АСЕАН, куда прибыл Дональд Трамп, однако организаторы в последний момент закрыли территорию для публики.

Президент США принял участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В азиатской программе Трампа наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей. В его планах также было посещение Японии, Южной Кореи и встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее Китай достиг консенсуса на торговых переговорах с делегацией США.