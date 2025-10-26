На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В столице Малайзии Куала-Лумпуре состоялась акция протеста на фоне визита Трампа

В Куала-Лумпуре прошла протестная акция против визита Трампа
true
true
true

Акция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Малайзию состоялась в Куала-Лумпуре, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Видеозапись инцидента опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

26 октября группа людей собралась на площади Мердека на митинг под названием «Собрание против Трампа», чтобы выразить протест по поводу ситуации в Газе и подчеркнуть свою солидарность с Палестиной. Протестующие махали палестинскими флагами и скандировали лозунги.

Участники акции требуют «прекратить американский империализм», освободить сектор Газа и «вернуть Трампа домой», передает агентство.

Как отмечается, в целях обеспечения порядка на мероприятии прибыли полицейские. Изначально планировалось провести митинг в парке Ампанг, расположенном напротив места проведения саммита АСЕАН, куда прибыл Дональд Трамп, однако организаторы в последний момент закрыли территорию для публики.

Президент США принял участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В азиатской программе Трампа наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей. В его планах также было посещение Японии, Южной Кореи и встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее Китай достиг консенсуса на торговых переговорах с делегацией США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами