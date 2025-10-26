Трамп признался, что «любит останавливать войны»

Трамп заявил, что любит останавливать войны, но это не просто хобби

Президент США Дональд Трамп заявил, что «любит останавливать войны», однако это дело намного важнее, чем «хобби». Об этом американский лидер сказал во время своего визита в Малайзию, передает ТАСС.

«Это (конфликт Таиланда и Камбоджи. — «Газета.Ru») была одной из первых войн (в разрешении которых. — «Газета.Ru») я участвовал. И мне понравилось делать это. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать», — подчеркнул он.

26 августа стало известно, что лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, который начался в мае текущего года. За ее подписанием наблюдал Дональд Трамп.

26 октября Трамп анонсировал заключение мира между Таиландом и Камбоджей.

Президент примет участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее стало известно, встретится ли Трамп с Ким Чен Ыном во время визита в Азию.