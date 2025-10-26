На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп признался, что «любит останавливать войны»

Трамп заявил, что любит останавливать войны, но это не просто хобби
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что «любит останавливать войны», однако это дело намного важнее, чем «хобби». Об этом американский лидер сказал во время своего визита в Малайзию, передает ТАСС.

«Это (конфликт Таиланда и Камбоджи. — «Газета.Ru») была одной из первых войн (в разрешении которых. — «Газета.Ru») я участвовал. И мне понравилось делать это. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать», — подчеркнул он.

26 августа стало известно, что лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, который начался в мае текущего года. За ее подписанием наблюдал Дональд Трамп.

26 октября Трамп анонсировал заключение мира между Таиландом и Камбоджей.

Президент примет участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее стало известно, встретится ли Трамп с Ким Чен Ыном во время визита в Азию.

Второй срок Трампа
