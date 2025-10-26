На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китай достиг консенсуса на торговых переговорах с делегацией США

Замминистра КНР Чэнган: Китай был непреклонен на переговорах с США в Малайзии
true
true
true
close
Global Look Press

Китайская делегация на консультациях по торговле с делегацией Соединенных Штатов в Малайзии продемонстрировала непреклонность, после чего стороны достигли согласия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий замминистра коммерции КНР Ли Чэнгана центральному телевидению Китая.

«Американская сторона выразила твердую позицию, а Китай остался непреклонен в защите своих интересов. После более чем суток напряженных переговоров обе стороны конструктивно изучили возможные решения для взаимного урегулирования интересующих вопросов и достигли предварительного консенсуса», – подчеркнул Чэнган.

По словам заместителя министра, делегации обеих стран обсудили ряд вопросов, среди которых были вопросы экспортного контроля, приостановки решений о взаимном повышении тарифов, проблемы контрабанды фентанила в США, а также сотрудничество в борьбе с наркоторговлей и портовые сборы. Он также отметил, что следующим шагом станет проведение внутренней процедуры каждой стороны для утверждения достигнутых соглашений.

11 октября Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая, помимо уже существующих тарифов. Кроме того, президент США сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры были озвучены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговых вопросах.

Ранее стало известно о желании Китая закупать российскую сою вместо продукции США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами