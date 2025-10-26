Китай достиг консенсуса на торговых переговорах с делегацией США

Замминистра КНР Чэнган: Китай был непреклонен на переговорах с США в Малайзии

Китайская делегация на консультациях по торговле с делегацией Соединенных Штатов в Малайзии продемонстрировала непреклонность, после чего стороны достигли согласия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий замминистра коммерции КНР Ли Чэнгана центральному телевидению Китая.

«Американская сторона выразила твердую позицию, а Китай остался непреклонен в защите своих интересов. После более чем суток напряженных переговоров обе стороны конструктивно изучили возможные решения для взаимного урегулирования интересующих вопросов и достигли предварительного консенсуса», – подчеркнул Чэнган.

По словам заместителя министра, делегации обеих стран обсудили ряд вопросов, среди которых были вопросы экспортного контроля, приостановки решений о взаимном повышении тарифов, проблемы контрабанды фентанила в США, а также сотрудничество в борьбе с наркоторговлей и портовые сборы. Он также отметил, что следующим шагом станет проведение внутренней процедуры каждой стороны для утверждения достигнутых соглашений.

11 октября Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая, помимо уже существующих тарифов. Кроме того, президент США сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры были озвучены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговых вопросах.

Ранее стало известно о желании Китая закупать российскую сою вместо продукции США.