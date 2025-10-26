На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский посол заявил об ухудшении безопасности Корейского полуострова из-за США

Посол РФ в Сеуле Зиновьев: Россия понимает рост военного потенциала КНДР
Shutterstock

Шаги Северной Кореи по наращиванию военного потенциала — это реакция на угрозы ее безопасности со стороны США и их союзников, Москва относится с пониманием к действиям Пхеньяна. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

«Россия рассматривает ухудшение ситуации в сфере безопасности на полуострове как результат политики США и их союзников, которые на протяжении последних лет проводили политику расширения и углубления масштабных военных игр и маневров, нацеленных прежде всего против интересов безопасности КНДР», — отметил дипломат.

Зиновьев также подчеркнул, что Москва относится к оборонным шагам Пхеньяна соответственно сложившейся ситуации. Россия, по словам дипломата, видит в действиях КНДР реакцию на усиление трехстороннего военного взаимодействия между Соединенными Штатами, Республикой Корея и Японией, что приводит к ухудшению ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове. Дипломат уточнил, что на этом фоне ответные шаги КНДР воспринимаются Россией как реакция на угрозы ее безопасности и встречаются с пониманием.

25 октября президент США Дональд Трамп сообщил о том, что допускает возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне. По его словам, такой контакт мог бы состояться в случае ответной готовности со стороны Пхеньяна. Американский лидер уточнил, что уже предлагал подобный формат, сообщив о своем визите в Южную Корею, и отметил, что северокорейская сторона наверняка осведомлена о его поездке.

Ранее в США сообщили, что Вашингтон не направлял Ким Чен Ыну приглашение на встречу.

