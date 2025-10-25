На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США сообщили, что Вашингтон не направлял Ким Чен Ыну приглашение на встречу

WSJ: администрация Трампа не направляла Ким Чен Ыну приглашение на встречу
true
true
true
close
Ministry of Communications/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа еще не направляла лидеру КНДР Ким Чен Ыну приглашение на встречу в ходе азиатского турне главы Белого дома. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди американских чиновников.

«Администрация Трампа не направляла Ким [Чен Ыну] приглашение на встречу. Единственным обращением был комментарий Трампа прессе», — сказано в материале.

Кроме того, по словам источников, признание того, что КНДР является и, вероятно, останется ядерной державой, является «реальностью достижений Пхеньяна».

Дональд Трамп 25 октября заявил, что допускает возможность новой встречи с Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне.

По его словам, такой контакт мог бы состояться в случае ответной готовности со стороны Пхеньяна. Американский президент уточнил, что уже предлагал подобный формат, сообщив о своем визите в Южную Корею, и отметил, что северокорейская сторона наверняка осведомлена о его поездке. Он также обратил внимание на трудности в прямых коммуникациях, указав, что у КНДР при наличии ядерного потенциала остаются проблемы со связью.

Ранее в России рассказали, зачем Трампу встречаться с Кимом Чен Ыном.

