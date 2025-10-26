На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова призвала «бить в колокола» из-за Прибалтики

Захарова: мировому сообществу пора бить в колокола из-за ситуации в Прибалтике
Evgenia Novozhenina/Reuters

Мировому сообществу пора «бить в колокола», из-за того что власти республик Прибалтики являются «реинкарнацией фашизма». Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«То, что происходит в странах Балтии, не с людьми, которые там живут, а с точки зрения правления режимов, которые были сформированы отнюдь не на демократических принципах, а просто спущенными указаниями бюрократами из Брюсселя, и как раз питаются и оформляются из западных источников», — сказала дипломат.

Вместе с тем она отметила, что «это нацизм и фашизм, как они есть».

«Потому что нацизм, фашизм — это не явления просто исторические, которые совершились один раз, были побеждены и больше не имеют никаких возможностей реинкарнации», — продолжила Захарова.

По ее словам, поэтому сегодня необходимо «бить во все колокола».

Также представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что российская сторона ведет борьбу на международных площадках с проявлениями неонацизма в странах Прибалтики, «поддерживает соотечественников, также создан целый ряд структур поддержки и юридической, и финансовой, и моральной, что чрезвычайно важно».

16 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Латвия, депортируя граждан России, преследуя их за инакомыслие, встает на путь нацистской Германии.

Ранее Захарова обвинила ООН в потворстве репрессивным режимам в Прибалтике.

