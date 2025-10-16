На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин заявил, что Латвия пошла по пути нацистской Германии

Володин: Латвия встала на путь нацистской Германии, преследуя за инакомыслие
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Латвия, депортируя граждан России, преследуя их за инакомыслие, встает на путь нацистской Германии. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает Дума ТВ.

«Латвия встает на путь нацистской Германии, преследует за инакомыслие, высылает престарелых, стариков. Это что такое? Это то же самое, что делал Гитлер», — заявил он.

По словам Володина, европейские страны «домолчались» до того момента, когда «фашизм стучался в каждую из этих стран». Он добавил, что политическим лидерам из других государств необходимо проснуться и понять, к чему это может привести.

Председатель ГД подчеркнул, что Россия должна занять жесткую позицию по вопросу депортации россиян из Латвии. По его словам, подобное поведение нельзя прощать.

До этого Госдума рекомендовала правительству проработать инструменты поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе ввести «карту российского соотечественника».

Меры связаны с депортацией из Латвии граждан России. В документе сказано, что ГД решительно осуждает дискриминацию россиян со стороны латвийских властей и призывает мировое сообщество, которое мыслит здраво, осудить неонацистскую политику Риги, нарушающую права и свободы людей.

Ранее выдворенный из Латвии пенсионер рассказал, чем хочется заняться в России.

