Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила международные организации, включая ООН и ОБСЕ, в фактическом потворстве репрессиям против русскоязычного населения в странах Балтии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, многократные обращения России с описанием фактов дискриминации и преследования по национальному признаку в Латвии, Литве и Эстонии, направленные в соответствующие структуры ООН в Нью-Йорке и Женеве, а также в ОБСЕ, систематически игнорируются или встречают формальные ответы.

Захарова подчеркнула, что Москва не только регулярно поднимает эти вопросы на международных площадках, но и активно добивается реакции на противоправные действия властей стран Прибалтики.

В декабре Захарова сообщила, что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских в этих странах. Дипломат отметила, что РФ задействует все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, «которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников».

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