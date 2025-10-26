На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко призвал Австрию помнить драматические уроки прошлого

Президент Лукашенко призвал Австрию помнить драматические уроки прошлого
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народу Австрии с 70-летием современной государственности призывал австрийцев помнить драматические уроки прошлого. Об этом сообщает БелТА.

По его мнению, очень важно помнить о «героических страницах истории и драматических уроках прошлого, когда перед мировым сообществом возникают новые вызовы для мира и безопасности.

Президент Белоруссии добавил, что прочные связи между государствами и эффективное взаимодействие в сферах экономики, культуры, науки являются основой стабильности и развития. Лукашенко отметил, что республика стремится к таким контактам со всеми странами мира.

19 октября бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия и Швейцария фактически утратили свой нейтралитет.

Ранее экс-глава МИД Австрии раскритиковала слова фон дер Ляйен о границах Украины.

