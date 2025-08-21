Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о недопустимости изменения границ Украины свидетельствуют о том, что в Евросоюз живет иллюзиями, фантазиями и морализмом. Об этом заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Ее заявления о том, что границы нельзя менять, которые она постоянно делает… показывают минимум знания или восприятия у фон дер Ляйен или того, кто пишет ей тексты… ЕС потерялся в фантазиях, иллюзиях, морализме, если позволите», — сказала она.

По словам Кнайсль, слова фон дер Ляйен также показывают, что глава ЕК не знает недавнюю историю. Так, в прошлом страны Евросоюза участвовали в развале Югославии, настояли на разделении Северного и Южного Судана, а также отделении Эритреи от Эфиопии.

В отличие от фон дер Ляйен президент США Дональд Трамп не страдает «иллюзорным морализмом» и оперирует «жесткими фактами на земле», когда говорит, что Украина потеряла сотни тысяч граждан, а ее рухнувшую экономику поддерживает деньгами «остальной мир», отметила собеседница агентства.

16 августа Кнайсль заявила, что Евросоюз вряд ли в ближайшее время вернется к рациональному подходу в отношениях с Россией по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта. Экс-дипломат считает, что может пройти некоторое время, «прежде чем взрослые вернутся в Брюссель», однако в настоящее время «мы видим много очень эмоциональных подростков с морщинистыми лицами», что сопряжено со многими рисками.

