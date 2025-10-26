Азиатские страны направят наблюдателей за перемирием между Таиландом и Камбоджей

Трамп: Малайзия направит наблюдателей за перемирием между Таиландом и Камбоджей

Малайзия и другие азиатские государства направят наблюдателей, которые будут контролировать соблюдение режима прекращения огня между Таиландом и Камбоджей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), его слова приводит ТАСС.

«Наблюдатели из азиатских стран, в том числе Малайзии, будут размещены для того, чтобы убедиться в том, что мир будет устойчивым», — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что «мирная сделка, которая многими считалась неосуществимой, спасет миллионы жизней». Он также рассказал, что в рамках договоренности «18 камбоджийских военнопленных будут освобождены».

Накануне Таиланд и Камбоджа на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, который начался в мае текущего года, за подписанием наблюдал Трамп.

Американский лидер в рамках визита в Малайзию заявил, что Таиланд и Камбоджа согласны в том, что нужно остановить вооруженные столкновения, 18 камбоджийских военнопленных будут освобождены.

До этого Трамп анонсировал подписание мира между Таиландом и Камбоджей.

Президент примет участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, в программе Трампа — наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей.

Ранее Трамп подписал соглашения США с Таиландом и Камбоджей.