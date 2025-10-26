Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились остановить столкновения

Таиланд и Камбоджа согласны в том, что нужно остановить вооруженные столкновения, 18 камбоджийских военнопленных будут освобождены. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в рамках визита в Малайзию, передает РИА Новости.

До этого Трамп анонсировал подписание мира между Таиландом и Камбоджей.

Президент примет участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, в программе Трампа — наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей.

26 июля Трамп намекнул, что помог урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи. Тайские власти подтвердили, что готовы заключить мировое соглашение, если вторая сторона проявит искреннее желание к этому. В полночь 29 июля перемирие между Таиландом и Камбоджей вступило в силу.

Ранее стало известно, встретится ли Трамп с Ким Чен Ыном во время визита в Азию.