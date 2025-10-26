Трамп рассказал, когда Таиланд и Камбоджа подпишут мирный договор

Трамп: подписание мира между Таиландом и Камбоджей состоится в Малайзии

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание декларации об урегулировании конфликта между Таиландом и Камбоджей состоится в его присутствии в Малайзии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я направляюсь в Малайзию, где подпишу великий мирный договор, который я с гордостью организовал между Камбоджей и Таиландом», — написал глава Белого дома.

Трамп прибудет в Малайзию с рабочим визитом 26 октября. Он примет участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, в программе Трамп — наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей.

26 июля Трамп намекнул, что помог урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи. Тайские власти подтвердили, что готовы заключить мировое соглашение, если вторая сторона проявит искреннее желание к этому. В полночь 29 июля перемирие между Таиландом и Камбоджей вступило в силу.

Ранее стало известно, встретится ли Трамп с Ким Чен Ыном во время визита в Азию.