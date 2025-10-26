На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп подписал соглашения США с двумя странами

Трамп подписал соглашения США с Таиландом и Камбоджей
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение Соединенных Штатов с Таиландом о критически важных минералах. Об этом сообщает РИА Новости.

Также глава Белого дома подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле.

26 августа стало известно, что лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, который начался в мае текущего года, за ее подписанием наблюдал Дональд Трамп.

До этого Трамп анонсировал подписание мира между Таиландом и Камбоджей.

Президент примет участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, в программе Трампа — наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей.

26 июля Трамп намекнул, что помог урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи. Тайские власти подтвердили, что готовы заключить мировое соглашение, если вторая сторона проявит искреннее желание к этому. В полночь 29 июля перемирие между Таиландом и Камбоджей вступило в силу.

Ранее стало известно, встретится ли Трамп с Ким Чен Ыном во время визита в Азию.

