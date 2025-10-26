Таиланд и Камбоджа подписали декларацию для урегулирования конфликта

Таиланд и Камбоджа при Трампе подписали декларацию для урегулирования конфликта

Лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, который начался в мае текущего года, за подписанием наблюдал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В подписании также принял участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Сам Трамп в рамках визита в Малайзию заявил, что Таиланд и Камбоджа согласны в том, что нужно остановить вооруженные столкновения, 18 камбоджийских военнопленных будут освобождены.

До этого Трамп анонсировал подписание мира между Таиландом и Камбоджей.

Президент примет участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, в программе Трампа — наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей.

26 июля Трамп намекнул, что помог урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи. Тайские власти подтвердили, что готовы заключить мировое соглашение, если вторая сторона проявит искреннее желание к этому. В полночь 29 июля перемирие между Таиландом и Камбоджей вступило в силу.

