В США заявили, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не намечена

Reuters: встреча Трампа и Ким Чен Ына в ходе азиатского турне не намечена
close
Kevin Lamarque/Reuters

В рамках предстоящего азиатского турне президента США Дональда Трампа встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном не планируется. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

Ожидается, что в ближайшие часы Трамп отправится в зарубежное турне. Как сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, в программу поездки входят визиты в Малайзию, Японию и Республику Корея. В ходе поездки запланированы двусторонние переговоры, а также участие американского лидера в мероприятиях по линии АСЕАН и АТЭС.

На 30 октября в Южной Корее намечена встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным агентства Reuters, в рамках турне ожидается подписание ряда экономических соглашений, касающихся, прежде всего, торговли и добычи критически важных полезных ископаемых.

Согласно информации американской стороны, Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином перспективы дальнейшего развития двусторонних торговых отношений.

До этого главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев высказал мнение, что скорая встреча президента Соединенных Штатов и лидера КНДР вполне возможна, и хорошо встраивается в философию международных отношений главы США.

Ранее в Северной Корее высказались об отказе от ядерного потенциала.

