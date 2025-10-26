ТАСС: на Украине сочли проводником империализма героя войны 1812 года Паскевича

На Украине упоминание полководца Ивана Паскевича, героя Отечественной войны 1812 года признали «пропагандой российского империализма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материаыв украинского Института национальной памяти.

Как отмечается в документах, местные украинские власти должны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и названия, связанные с уроженцем Полтавы Паскевичем.

Иван Паскевич - русский генерал-фельдмаршал, полководец и государственный деятель XIX века. Паскевич отличился в Бородинском сражении.

В октябре власти Украины признали Полтавскую битву и связанные с ней объекты культурного наследия пропагандой «российского империализма».

25 февраля сообщалось, что в Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру І. В Полтаве также была демонтирована мемориальная доска в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко с фасада одного из домов.

Ранее на Украине назвали Бородинскую битву пропагандой «российского империализма».