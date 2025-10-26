На Украине упоминание полководца Ивана Паскевича, героя Отечественной войны 1812 года признали «пропагандой российского империализма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материаыв украинского Института национальной памяти.
Как отмечается в документах, местные украинские власти должны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и названия, связанные с уроженцем Полтавы Паскевичем.
Иван Паскевич - русский генерал-фельдмаршал, полководец и государственный деятель XIX века. Паскевич отличился в Бородинском сражении.
В октябре власти Украины признали Полтавскую битву и связанные с ней объекты культурного наследия пропагандой «российского империализма».
25 февраля сообщалось, что в Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру І. В Полтаве также была демонтирована мемориальная доска в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко с фасада одного из домов.
Ранее на Украине назвали Бородинскую битву пропагандой «российского империализма».