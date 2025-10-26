На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп станцевал с жителями Малайзии

Трамп прибыл в Малайзию и присоединился к танцу местных жителей
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп прибыл в Малайзию, где присоединился к танцу встречавших его местных жителей. Трансляцию визита американского лидера вел телеканал Magno News.

Главу Белого дома встретил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. После недолгой беседы Трамп решил присоединиться к танцу местных жителей. Решение американского лидера встретили аплодисментами.

В Малайзии Трамп примет участие в саммите лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, в программе президента США — наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей.

26 октября портал New Straits Times сообщил, что власти Малайзии проведут масштабную операцию для охраны американского лидера. Ожидается, что в центре конвоя из автомобилей будет бронированный лимузин, «способный выдерживать обстрелы, взрывы и химические атаки».

Ранее стало известно, встретится ли Трамп с Ким Чен Ыном во время визита в Азию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами