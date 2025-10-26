Трамп станцевал с жителями Малайзии

Трамп прибыл в Малайзию и присоединился к танцу местных жителей

Президент США Дональд Трамп прибыл в Малайзию, где присоединился к танцу встречавших его местных жителей. Трансляцию визита американского лидера вел телеканал Magno News.

Главу Белого дома встретил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. После недолгой беседы Трамп решил присоединиться к танцу местных жителей. Решение американского лидера встретили аплодисментами.

В Малайзии Трамп примет участие в саммите лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, в программе президента США — наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей.

26 октября портал New Straits Times сообщил, что власти Малайзии проведут масштабную операцию для охраны американского лидера. Ожидается, что в центре конвоя из автомобилей будет бронированный лимузин, «способный выдерживать обстрелы, взрывы и химические атаки».

