Малайзия проведет масштабную операцию для охраны Трампа на саммите АСЕАН

New Straits Times: Малайзия проведет масштабную операцию для охраны Трампа
Jonathan Ernst/Reuters

Власти Малайзии проведут масштабную операцию для охраны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает местный портал New Straits Times.

«Когда самолет приземлится на малайзийской земле, будет запущена целая наземная операция. На взлетно-посадочной полосе службы безопасности образуют плотный периметр, местные власти перекрывают подъездные пути», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре конвоя из автомобилей будет бронированный лимузин, «способный выдерживать обстрелы, взрывы и химические атаки».

Трамп прибудет в Малайзию с рабочим визитом 26 октября. Он примет участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, в программе Трамп — наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) существует с 1967 года и включает в себя 10 стран региона: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Целями организации являются ускорение экономического роста, налаживание сотрудничества в сфере культуры и достижение социального прогресса. С начала этого года в АСЕАН председательствует Малайзия.

Ранее стало известно, встретится ли Трамп с Ким Чен Ыном во время визита в Азию.

