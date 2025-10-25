В Малайзии броневики охраняют подготовленный для Трампа отель

Полицейские и броневики охраняют отель в Куала-Лумпуре, куда завтра приедет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, дороги вокруг отеля, в котором остановится Трамп — Ritz Carlton Kuala Lumpur — были перекрыты. Глава Белого дома прибудет в Малайзию с рабочим визитом 26 октября. Он примет участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В программе Трамп — наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей, а также переговоры и заключение торгового соглашения с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) существует с 1967 года и включает в себя 10 стран региона: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Целями организации являются ускорение экономического роста, налаживание сотрудничества в сфере культуры и достижение социального прогресса. С начала этого года в АСЕАН председательствует Малайзия.

