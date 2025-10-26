Соединенные Штаты Америки не способны принудить Россию к урегулированию конфликта на Украине в рамках невыгодной сделки. Об этом заявил аналитик Алан Уотсон в социальной сети X.

»США не могут заставить Россию согласиться на прекращение огня или заморозить конфликт. [Президент России Владимир] Путин, Кремль, Совет национальной безопасности, Дума и российская улица едины, готовы продолжать, пока Украина не сдастся», — написал эксперт.

Накануне глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что поиск компромиссов по урегулированию российско-украинского конфликта идет в нормальном темпе. Он уточнил, что некоторое разочарование происходит из-за «недопонимания того, что происходит».

В этот же день посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений украинского правительства Родион Мирошник заявил, что поиск путей урегулирования конфликта на Украине на основе взаимоприемлемых договоренностей требует от политиков и дипломатов кропотливой работы в тиши кабинетов, а не скандирования лозунгов на площади. Посол призвал дать представителям стран возможность прийти к договоренности, чтобы было найдено то решение, которое будет озвучено позже.

Ранее в Британии заявили, что новые санкции не изменят позиции Путина по Украине.