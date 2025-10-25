На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мирошник призвал искать пути урегулирования на Украине в «тиши кабинетов»

Мирошник: договариваться по Украине нужно не на площади, а в тиши кабинетов
Алексей Никольский/РИА Новости

Поиск путей урегулирования конфликта на Украине на основе взаимоприемлемых договоренностей требует от политиков и дипломатов кропотливой работы в тиши кабинетов, а не скандирования лозунгов на площади. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Это рабочие вопросы, которые требуют обсуждения за закрытыми дверями, когда происходит притирание позиций и поиск взаимоприемлемой модели договоренностей», — заявил он.

Посол призвал дать представителям стран возможность прийти к договоренности, чтобы было найдено то решение, которое будет озвучено позже. Мирошник обратил внимание, что власти США не против остановить противостояние, однако за океаном по данному вопросу не сильно беспокоятся.

Он добавил, что российской стороне важно долгосрочное урегулирование, которое будет основано на понимании причин конфликта. Мирошник подчеркнул, что ситуативные прекращения огня, приостановки и паузы Россию не интересуют.

До этого полос заявил, что Европейский союз делает все возможное, чтобы не допустить прямых контактов России и США по урегулированию ситуации на Украине, стремясь вернуть Белый дом на курс предыдущей администрации Джо Байдена.

Ранее в Британии заявили, что новые санкции не изменят позиции Путина по Украине.

