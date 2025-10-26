На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили пускать в страну мигрантов только с медсправкой и полисом

Нилов: наличие медполиса нужно сделать обязательным условием для въезда мигрантов
close
Depositphotos

Наличие медицинского полиса и справки об отсутствии ряда заболеваний нужно сделать обязательным условием для въезда мигрантов в Россию. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он также допустил, что будут появляться и фальшивые справки, поэтому дополнительный медосмотр тоже необходимо сохранить, «но все равно это снижает зону риска».

«Нет полиса на границе — не заезжаешь. <...> За рубежом же это так действует, и никаких проблем в этой части нет», — сказал Нилов.

22 октября депутат Госдумы Сергей Чижов заявил, что мигранты будут платить отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования пять лет, а не три года, прежде чем получать бесплатное медицинское обслуживание в России.

До этого президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ определяет новые механизмы регулирования потоков мигрантов, повышения их легальной занятости и интеграции в общество.

Ранее в НИУ ВШЭ оценили вклад мигрантов в экономику Москвы.

