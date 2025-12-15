Названа ракета, способная ударить по Москве из Лондона

Гиперзвуковая ракета американского комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), носящая название Dark Eagle («Темный орел»), способна долететь из Лондона до Москвы. Об этом пишет TWZ со ссылкой на генерал-лейтенанта Вооруженных сил США Франсиско Лозано.

Как рассказал военнослужащий, максимальная дальность LRHW составляет 3 500 км. При этом изначально представители американских войск сообщали о дальности порядка 2 700 км.

По словам Лозано, США разместили одного из «Темных орлов» на Гуаме. Оттуда ракета может достичь Китая, подчеркнул он.

«Он также сказал, что ракета может нанести удар по Москве из Лондона и по Тегерану из Катара», — отмечается в публикации.

Комплекс LRHW начали разрабатывать в 2019 году. Его первый прототип был передан ВС США спустя два года. Система состоит из пусковой установки, ракеты-носителя и гиперзвукового блока Common Hypersonic Glide Body.

9 декабря президент США Дональд Трамп рассказал, что страна продает НАТО оружие за полную стоимость, и его большая часть затем поступает на Украину. Он пояснил, что Североатлантический альянс и Киев ведут работу по распределению оружия.

Ранее журналисты выяснили, что США пообещали нарастить поставки оружия на Украину перед католическим Рождеством.