Рубио заявил, что США не собираются отказываться от поддержки Тайваня из-за Китая

Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с Китаем

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон не намерен отказываться от своей поддержки Тайваня в обмен на заключение торгового соглашения с Китаем. Об этом пишет РИА Новости.

«Если люди беспокоятся о том, что мы заключим какую-то торговую сделку, по которой нам будут предоставлены благоприятные условия торговли в обмен на отказ от Тайваня, то никто об этом не думает», — заявил Рубио журналистам.

22 октября торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Соединенные Штаты больше не могут сохранять существующие торговые отношения с Китаем, которые на протяжении двух десятилетий складывались не в пользу американской стороны.

В ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом, состоявшейся 20 октября в Белом доме, президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение взаимовыгодного торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Ранее Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином.