Торгпред США заявил о необходимости пересмотра торговых отношений с Китаем

Торгпред Грир: США не могут больше жить в неравных торговых условиях с Китаем

Соединенные Штаты больше не могут сохранять существующие торговые отношения с Китаем, которые на протяжении двух десятилетий складывались не в пользу американской стороны. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью телеканалу CNBC.

«На протяжении 20 лет Китай имел широкий доступ к американскому рынку, тогда как США сталкивались с серьезными ограничениями в Китае. Эта модель больше не работает для Соединенных Штатов», — подчеркнул Грир.

Торгпред добавил, что Вашингтон стремится к конструктивным отношениям с Пекином, но они требуют активного регулирования для устранения существующего дисбаланса.

20 октября президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Белом доме заявил, что рассчитывает на заключение справедливого торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

11 октября Трамп объявил, что вводит с 1 ноября 100%-ные пошлины на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также глава Белого дома сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином.