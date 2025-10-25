СМИ: опальный принц Эндрю целыми днями играет в видеоигры

Брат британского короля Карла III принц Эндрю после ухода из политики днями напролет смотрит телевизор и играет в видеоигры. Об этом сообщает The Sun.

Источники издания утверждают, что принц спит в спальне с десятками плюшевых медведей. Он просыпается поздно и, после купания и завтрака, отправляется в комнату с большим телевизором. Там Эндрю проводит большую часть дня. Главное утешение опального принца — это видеоигры.

«Он обожает игры вроде Call of Duty, игры про войну, и чтобы там были вертолеты. В FIFA он точно не играет, футбол его не интересует», — рассказал один из источников The Sun. Кроме игр, Эндрю любит кино про войну. Также иногда он смотрит трансляции соревнований по гольфу.

17 октября принц Эндрю сообщил об отказе от титула герцога из-за связи с обвиненным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном.

Через несколько дней политические деятели Британии попросили принца Эндрю «стать отшельником» после выхода мемуаров Вирджинии Джуффре, одной из жертв Эпштейна и принца Эндрю. В 2022 году принц достиг досудебного финансового соглашения с Джуффре, после чего стал отрицать, что совершал какие бы то ни было правонарушения.

