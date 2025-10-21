На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Принца Эндрю попросили стать отшельником после выхода мемуаров его жертвы

Британский министр Дженрик призвал принца Эндрю уйти в тень
true
true
true
close
Stephen Lock/Global Look Press

Британского принца Эндрю попросили стать отшельником после выхода мемуаров его жертвы — Вирджинии Джуффре. Об этом сообщает Independent.

В книге Джуффре утверждает, что брат короля считал своим «правом по рождению» спать с ней и что его команда пыталась нанять интернет-троллей» чтобы преследовать ее.

Британский политик-консерватор, министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Роберт Дженрик призвал принца Эндрю полностью отойти от общественной жизни после этой публикации

«Он опозорил себя, снова и снова ставил в неловкое положение королевскую семью. Честно говоря, не понимаю, почему налогоплательщики вообще должны продолжать оплачивать его счета. Общественность от него устала», — отреза Дженрик.

Принц Эндрю продолжает отрицать, что совершал какие бы то ни было правонарушения. Известно, что в 2022 году он достиг досудебного финансового соглашения с Джуффре.

Мемуары американо-австралийской активистки Вирджинии Джуффре вышли в Великобритании накануне. Женщины не стало весной этого года.

Ранее Илон Маск рассказал, что связывало его с Эпштейном.

