Жертва принца Эндрю о сексе с Эпштейном: «Молилась о потере сознания»

Активистка Джуффре в мемуарах рассказала о насилии со стороны принца Эндрю и Эпштейна

В Великобритании выходят мемуары «Ничейная девушка» американо-австралийской активистки Вирджинии Джуффре, которой не стало в апреле 2025 года. Книгу цитирует «Би-би-си».

Джуффре стала известна после того, как обвинила в сексуальной эксплуатации детей миллиардера Джеффри Эпштейна и британского принца Эндрю. Принц Эндрю достиг финансового соглашения с Джуффре в 2022 году и всегда отрицал какие-либо правонарушения. Эпштейн был осужден во Флориде в 2008 году за вовлечение в проституцию лица, не достигшего 18-летнего возраста. Девушка Эпштейна Гислен Максвелл отбывает 20-летний срок заключения по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В мемуарах Джуффре утверждает, что у нее был секс с принцем Эндрю три раза, в одной из которых участвовали Эпштейн и около восьми других девушек, включая несовершеннолетних. По словам активистки, она боялась и Эндрю, и Эпштейна из-за садомазохистских наклонностей последнего.

«Он причинял мне такую боль, что я молилась о потере сознания», — рассказывает женщина.

В своих мемуарах мисс Джуффре признается, что впервые встретила принца Эндрю в марте 2001 года. В тот день Максвелл разбудила ее и пообещала, что Джуффре встретит «прекрасного принца, как Золушка». После она попросила Джуффре сделать для принца «то же, что и для Джеффри».

«Он был достаточно дружелюбен, но высокомерен, как будто считал, что заниматься сексом со мной — его право от рождения», — вспоминает она.

По словам Джуффре, от девочек, сексуально обслуживавших Эпштейна, требовали, чтобы они выглядели «как дети», а ее расстройство пищевого поведения только поощрялось.

«Годами они сдавали меня в аренду множеству богатых и влиятельных людей. Меня постоянно использовали и унижали, а в некоторых случаях душили, избивали и пускали кровь. Я верила, что могу до конца жизни остаться сексуальной рабыней», — делится она.

19 октября лондонская полиция заявила, что «активно» изучает сообщения СМИ о том, что принц Эндрю пытался получить личную информацию о госпоже Джуффре через своего сотрудника по охране правопорядка. Королевский источник сообщил «Би-би-си», что в настоящее время нет планов по лишению Эндрю титула принца, с которым он родился. Сам Эндрю планирует отказаться от титула герцога Йоркского.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год он организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

