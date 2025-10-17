На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Брат британского короля откажется от титула из-за связи с Эпштейном

Брат Карла III принц Эндрю откажется от титула герцога из-за связи с Эпштейном
U.S. District Court - Southern District of New York

Брат короля Великобритании принц Эндрю объявил, что откажется от титула герцога Йоркского из-за связей с обвиненным в педофилии экономистом Джеффри Эпштейном. Слова принца в заявлении, распространенном пресс-службой Букингемского дворца.

«В ходе обсуждения с королем [Великобритании], а также с моими ближайшими и дальними родственниками мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают от работы Его Величество и королевскую семью. Я решил, как и всегда, поставить свой долг перед семьей и страной на первое место. Я остаюсь верным своему решению, принятому пять лет назад, отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы считаем, что теперь я должен сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул и оказанные мне почести. Как я уже говорил ранее, я решительно отрицаю выдвинутые против меня обвинения», — заявил принц Эндрю.

11 октября британская пресса опубликовала часть личной переписки принца Эндрю и скандально известного американского экономиста Эпштейна. Как следовало из сообщений, Эндрю пообещал Эпштейну, что они вместе пройдут через скандал вокруг публикации фотографии герцога с несовершеннолетней девушкой.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год он организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

