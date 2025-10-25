На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокурор РФ отметил политизированность в сфере возвращения преступных активов

Гуцан: некоторые страны политизируют вопросы возврата преступных активов
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Некоторые страны проявляют политизированность в ходе рассмотрения ходатайств о возвращении активов, приобретенных преступным путем. Об этом рассказал генеральный прокурор России Александр Гуцан на встрече в Ханое с исполнительным директором управления ООН по наркотикам и преступности, заместителем генсекретаря всемирной организации Гадой Вали, передает РИА Новости.

«Хочу затронуть существующую на сегодняшний день проблему в сфере возврата полученных незаконным путем активов из-за рубежа. Сохраняются и проявления политизированности при рассмотрении соответствующих ходатайств компетентными органами отдельных государств», — отметил Гуцан.

При этом генпрокурор добавил, что эксперты из России регулярно участвуют в мероприятиях, которые проводят по линии управления ООН по наркотикам и преступности.

25 октября в столице Вьетнама состоялась торжественная церемония подписания конвенции ООН против киберпреступности. Александр Гуцан по поручению президента РФ Владимира Путина принял участие в мероприятии и от имени российской стороны подписал документ.

Данный договор был разработан по инициативе Генеральной прокуратуры РФ. В том числе в нем говорится о необходимости укреплять сотрудничество между правоохранительными органами стран — участниц. Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию в декабре 2024 года. Ее подписание государствами — участниками стало следующим шагом на пути к вступлению документа в силу.

Ранее генпрокурора РФ назначили председателем совета генеральных прокуроров СНГ.

